Gespräche im Pfarrgarten „Wenn Israel heute fällt, fallen wir morgen“

Ricarda Kunger, Vorsitzende der Synagogengemeinde Saar, eröffnete den Reigen der diesjährigen „Gespräche im Pfarrgarten“ der katholischen Pfarrgemeinde St. Wendelin in St. Wendel. In dem witterungsbedingt – für die Abendstunden war Starkregen angesagt – ins angrenzende Cusanushaus verlegten Gespräch informierte die gebürtige Saarlouiserin vor gut 40 interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern zum Thema „Jüdisches Leben hier und heute“.

Bei ihrer Begrüßung freute sich Petra Eckert, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats der katholischen Pfarrgemeinde St. Wendelin, unter den mehr als 40 Anwesenden viele bekannte Gesichter zu sehen und blickte kurz voraus auf die weiteren Termine der bereits in den vergangenen Jahren erfolgreichen Reihe, ehe sie auf das Thema und die Referentin des Abends einging. Ihre Ausführungen zu Ricarda Kunger leitete Eckert mit einem Bezug auf einen SZ-Artikel vom gleichen Tag ein. Unter dem Titel „Zentralrat der Juden kritisiert die Bundesregierung“ war hier thematisiert worden, dass sich Juden in Deutschland zunehmend bedroht fühlten. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende versicherte Ricarda Kunger die Solidarität der gesamten Pfarreiengemeinschaft mit den Worten: „Wir stehen hinter Ihnen und setzen heute Abend ein deutliches Zeichen unserer Solidarität.“ Darüber hinaus verriet Petra Eckert, dass die Pfarreiengemeinschaft nach dem Angriff der Hamas auf Israel einen Brief an die Synagogengemeinde Saar gerichtet und ebenfalls ihre Solidarität versichert habe.