„Gesprächen im Pfarrgarten“ in St. Wendel Er erzählt von Ausreißern und Auswanderern

Die Pfarrgemeinde St. Wendelin lädt an allen Montagen in den Sommerferien jeweils um 19 Uhr zu einem Vortrag in den Pfarrgarten ein (bei schlechtem Wetter in der Basilika St. Wendelin). An diesem Montag vor einer Woche lauschten 40 Besucherinnen und Besucher den Ausführungen des St. Wendeler Stadtführers, Nachwächters und Heimatforschers Roland Geigers zum Thema „Was 1842 im St. Wendeler Wochenblatt stand – Neuigkeiten aus einer vergangenen Zeit“.