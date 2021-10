Neuer CDU-Vorsitz gewählt : Die Ära Weiand geht in Winterbach zu Ende

Die Ära Weiand geht in Winterbach zu Ende

Winterbach Der CDU-Ortsverband wählt Michael Morsch zum Nachfolger von Gerhard Weiand.

Der CDU-Ortsverband Winterbach hat ein neues Führungsteam. IT-Administrator Michael Morsch (38) übernimmt künftig die Verantwortung als Vorsitzender des Ortsverbandes, wobei sich nun der Gesamtvorstand stark verjüngt hat. Einstimmig wählte ihn die Versammlung zum Nachfolger von Gerhard Weiand, der 30 Jahre lang an der Spitze stand und nicht mehr kandidierte. Das teilt ein Sprecher des Ortsverbandes mit.

„Ich freue mich, dass junge engagierte Mitglieder ihre Bereitschaft signalisiert haben, im Ort aktiv Politik zu gestalten und sich den kommenden Herausforderungen zu stellen. Politischer Nachwuchs steht bereit“, betonte Weiand. Rückblickend schilderte er die wichtigsten Eckdaten des CDU-Ortsverbandes, der im Jahr 1955 gegründet wurde. Seit der Gründung des CDU-Ortsverbandes sei die CDU die führende politische Kraft in Winterbach. Oftmals war die langjährige Vorstandsarbeit von Gerhard Weiand in den zurückliegenden 30 Jahren von Wahlen geprägt, sagte er. Insgesamt wurden 21 Mal die Wählerinnen und Wähler in dieser Zeit zur Stimmabgabe aufgerufen.