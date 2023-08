Spatenstich in Winterbach Startschuss für Gemeindezentrum

Der Prolog zur Deutschland-Tour in St. Wendel am vergangenen Mittwoch, das Tischfußball-World-Series-Turnier in Oberthal am Wochenende und jetzt zum Wochenbeginn der Spatenstich zum Gemeindezentrum in Winterbach. Immer ist Innenminister Reinhold Jost (SPD) mit dabei. Und zwar gerne, wie er sagt, denn das St. Wendeler Land zähle zu den schönsten Ecken des Saarlandes. „Das sage ich zwar überall, aber hier stimmt es auch“, erklärte Jost verschmitzt lächelnd. Denn genau das wird er vermutlich auch andernorts sagen. Egal, willkommen war der Innenminister trotzdem. Denn wie so oft hatte er einen Scheck dabei, beziehungsweise die Zusage, dass sich das Land finanziell an dem Vorhaben beteiligt. Und zwar mit 1,25 Millionen Euro. Eine Bedarfszuweisung, die laut Jost „über das Normale“ hinausgehe.