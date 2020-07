Blaulicht : Autofahrer wollte auf der B 41 wenden

St. Wendel Von einem gefährlichen Wendemanöver auf der Bundesstraße bei St. Wendel berichtet die Polizei.

Auf der B 41 wenden wollte ein Autofahrer am Samstagmorgen gegen 8.55 Uhr, berichtet die Polizei. Demnach war ein anderer Fahrer auf der Bundesstraße von Ottweiler in Richtung St. Wendel unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle St Wendel City befuhr ein weiterer Pkw die Einfädelungsspur, zog nach links und leitete ein Wendemanöver ein. Um eine Kollision zu vermeiden, machte der auf der B 41 befindliche Pkw eine Vollbremsung und lenkte sein Auto nach links in den Straßengraben. Der wendende Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Ottweiler fort. Er hielt nicht an. Hinter dem Pkw befand sich graues Q-Modell eines Audis mit WND-Kennzeichen. Dieses Fahrzeug war mit zwei Personen besetzt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalles, explizit auch die Insassen im Folgefahrzeug.