Blaulicht : Betonklotz lag mitten auf der Straße

St. Wendel Ein Betonklotz mitten auf der Straße! Dadurch ist ein Ford am Mittwoch in der Essener Straße in St. Wendel beschädigt worden, berichtet die Polizei. Der Fahrer dieses Autos war auf der Essener Straße in Richtung Frankfurter Straße unterwegs.

Von Melanie Mai

Wegen der Lichtverhältnisse erkannte er einen kleineren Betonklotz, der auf der Fahrbahn lag, zu spät und fuhr darüber. Dabei wurde ein Rad so stark beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Es kam kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr aufgenommen. Es stellte sich vor Ort nämlich heraus, dass der kleine Betonklotz zuvor im Bereich einer Firmenausfahrt gestanden hatte. Von dort muss er von einem unbekannten Täter auf die Fahrbahn gebracht worden sein, so die Polizei weiter.