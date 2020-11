Blaulicht : Unbekannte stehlen Kranz von Gedenkstätte

St. Wendel Wie die Polizei jetzt mitteilt, ist bereits in der Nacht auf Mittwoch, 11. November, von einer Gedenkstätte in der Kelsweiler Straße in St. Wendel ein Kranz gestohlen worden.

Den Kranz hatte zuvor der St. Wendeler Landrat Udo Recktenwald (CDU) in Gedenken an die Reichspogromnacht dort abgelegt. Nachdem eine Suche nach dem Kranz in der näheren Umgebung nicht erfolgreich war, wurden polizeiliche Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei St. Wendel sucht daher Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können.