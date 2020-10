Gedenkfeier am 22. Oktober : Erinnern an die Opfer der ersten Massen-Deportation

Hintergrund

Die von den Kultusministern von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland am 9. September 2019 geschlossene Ländervereinbarung sieht die Instandhaltung der Deportiertenfriedhöfe in Gurs und der Region vor. Zum 80. Jahrestag der „Wagner-Bürckel-Aktion“ sollte zudem die Ausstellung unter dem Titel „Gurs 1940. Deportation und Ermordung südwestdeutscher Jüdinnen und Juden“ eröffnet werden, berichtet ein Sprecher. Damit betraute das baden-württembergische Kultusministerium die Bildungs- und Gedenkstätte „Haus der Wannsee-Konferenz“, Berlin. „Gurs“ steht für die erste große Deportation bevor in Folge der Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942 die Deportationen in die Vernichtungslager in Osteuropa begannen. Die am 80. Jahrestag geplante Eröffnung in der Evangelischen Stadtkirche St. Wendel wurde aufgrund der Corona-Pandemie auf den 8. April 2021 verschoben. Dann öffnet die Ausstellung auch in allen anderen Landkreisen und dem Regionalverband Saarbrücken. Das ist möglich, so erläutert der Sprecher, weil die auf 26 Wandtafeln konzipiert Ausstellung zum Ausdrucken vorliegt. Die Landeszentrale für politische Bildung Saarland koordiniert die Ausstellungsaktivitäten und stellt allen Landkreisen die Ausstellungstafeln kostenlos zum dauerhaften Verbleib zur Verfügung.