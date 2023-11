Gedenken in St. Wendel Über Gewalt, die den Atem raubt

Am Abend des 9. November 1938 wurden im gesamten Deutschen Reich jüdische Menschen attackiert, Synagogen angezündet und zerstört und Geschäfte geplündert. Es war Reichspogromnacht, und im Saarland gingen 14 Synagogen in Flammen auf. Auch die in der Kelsweilerstraße in St. Wendel brannte lichterloh – allerdings erst am 10. November – und in Tholey, Gonnesweiler, Bosen, Sötern sowie St. Wendel gab es Ausschreitungen gegen jüdische Mitbürger und ihr Eigentum.