Gedenken : Opfer von Halle stehen im Mittelpunkt des Gedenkens

St. Wendel Seit 2009 erinnert der Landkreis St. Wendel jährlich am 9. November mit einer Kranzniederlegung am einstigen Standort der St. Wendeler Synagoge in der Kelsweilerstraße 13 an die Novemberpogrome 1938. In diesem Jahr um 15 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Landrat Udo Recktenwald (CDU) dazu: „Die jährliche Kranzniederlegung ist ein Bestandteil der Erinnerungskultur im Landkreis St. Wendel, die sich mit den Schrecken der NS-Zeit auseinandersetzt, die aufklärt, informiert und den Opfern würdig gedenkt. Die diesjährige Kranzniederlegung widmen wir den Opfern von Halle. Dieser fürchterliche Anschlag gilt uns allen. Und wir alle sind aufgefordert, Gesicht zu zeigen. Es gilt gerade jetzt, die Ursachen von Hass und Intoleranz intensiver zu erforschen und zu bekämpfen, die Erinnerungsarbeit zu stärken, unsere demokratische Grundordnung zu verteidigen.“