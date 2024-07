Event in Hoof Der König des Weihers wird gesucht

Vor diesem Hintergrund verwundert es wenig, dass es in diesem Jahr während des Weiherfestes eine Neuauflage der Gaudi-Veranstaltung geben wird. Am Samstag, 6.Juli, wird an der Weiheranlage erneut der „König des Weihers“ gesucht, dem, so ein Sprecher des Vereins, ein attraktives Preisgeld zukomme. Auch die Zweit- und Drittplatzierten dürfen sich über Geldpreise freuen. Darüber hinaus werden auch das beste Outfit sowie die beste Performance prämiert. Für die Verpflegung von Aktiven und Zuschauern zeichnet am Samstag die Koch-Hölle mit Kulinarischem vom Grill verantwortlich. Am Abend, ab 20.30 Uhr, steht Live-Musik mit Udo Ritter auf dem Programm.