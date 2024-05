Jubiläum in Remmesweiler Eine echte Dorfkneipe wird 150 Jahre alt

Seit 150 Jahren gibt es das Gasthaus Schäfer in Remmesweiler. Diesen besonderen Geburtstag feiern Anne Wengerek und ihre Familie mit einem großen Fest an Fronleichnam, 30. Mai. Die SZ hat im Vorfeld mit der Wirtin und ihren Eltern über die Geschichte der Dorfkneipe gesprochen und nachgehört, was am kommenden Donnerstag geplant ist.

Anne Wengerek und ihre Eltern Gisela und Rudolf Jochum sitzen am Stammtisch in der guten Stube des Gasthauses Schäfer in Remmesweiler. Bevor die jetzige Wirtin Anne Wengerek im Jahr 2010 übernommen hat, war ihre Mutter Gisela Jochum fast 25 Jahre lang für das Lokal verantwortlich, genau wie vor ihr schon weitere Generationen, denn das Gasthaus Schäfer hat eine lange Familientradition: „Meine Großeltern Hedwig und Artur Schäfer haben das Gasthaus ebenfalls 35 Jahre lang geführt. Hedwig stammte hier aus dem Haus, sie war eine geborene Schäfer und heiratete Artur Schäfer, weshalb der Nachname erhalten blieb“, erläutert Anne Wengerek, die, trotz des abweichenden Nachnamens, ebenfalls eine waschechte Scheffes ist: „Das ist unser Hausname“, führt Wengereks Mutter Gisela aus und merkt an: „Es hieß früher immer: ‚Mar gehen no Scheffes‘“.