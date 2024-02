Wiedereröffnung in Winterbach Im „Max und Moritz“ hat auch Fußball Platz

Wieso ist denn das „Max und Moritz“ dicht? Nicht nur Hunderte Verkehrsteilnehmer, die mit dem Auto durch Winterbach fahren, mag dieser Gedanke beim Blick auf die im ganzen Landkreis bekannte Kneipe durch den Kopf geschossen sein. Aber plötzlich hat sich in dem Lokal etwas verändert und auch an diesem Donnerstag weist davor ein Schild darauf hin – ab 15 Uhr geöffnet. Seit Fetten Donnerstag ist das „Max und Moritz“ wieder offen, und der Pächter, der sich über jeden Gast freut, ist ein absoluter Neuling in der Gastronomiebranche.