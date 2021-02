Blaulicht : Rauch drang aus dem Schuppen in St. Wendel

St. Wendel Eine Brandmeldung in der Urweilerstraße in der St. Wendeler Kernstadt ist am Mittwoch der Integrierten Leistelle auf dem Saarbrücker Winterberg gemeldet worden.

Bei Ankunft der Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus einem Schuppen neben dem Wohngebäude, teilt ein Sprecher der Feuerwehr mit. Die Helfer brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Mit Hilfe der Wärmebildkamera wurde anschließend die Brandstelle kontrolliert, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Nach kurzer Zeit war der Einsatz beendet. Über die Ursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.