Erster Schultag : Ganz großer Tag für ABC-Schützen

76 Kinder wurden in der Nikolaus Obertreisschule eingeschult. Foto: B&K/Bonenberger / B&K

Für Hunderte ABC-Schützen im Landkreis St. Wendel hieß es am Montag: Schulranzen auf, Schultüte in die Hand und auf in einen neuen Lebensabschnitt. Alleine 76 Kinder wurden in der Nikolaus Obertreisschule in St. Wendel eingeschult.

