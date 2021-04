Fortbildung : Kinder- und Jugendfußball im Fokus

Saarbrücken/St Wendel Der Saarländische Fußball-Verband bietet im Mai vier kostenlose Online-Seminare an.

„Unsere Online-Kurzschulungen in diesem Jahr sind sehr erfolgreich gewesen. In 14 Seminare konnten wir 1050 Teilnehmer in sportlichen und organisatorischen Dingen weiterbilden“, sagt Lars Diedrich, der als Vizepräsident des Verbandes auch für den Bereich „Qualifizierung“ zuständig ist. „Im Mai werden wir den Themenbereich Kinder- und Jugendfußball in den Fokus rücken, welcher gerade im Hinblick auf die Corona-Pandemie noch relevanter geworden ist. Ich freue mich schon auf viele Anmeldungen. Jeder ist herzlich eingeladen, von unserem Angebot Gebrauch zu machen.“