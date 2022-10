„Jugend trainiert“ : Wendalinum-Kicker unter den Top 5 in Deutschland

St Wendel Fußballer erreichen beim Bundesfinale von „Jugend trainiert“ mit Rang fünf eine absolute Top-Platzierung. Kooperation mit SFV.

In der Vorrundengruppe besiegte St. Wendel zunächst die Elly-Heuss-Schule Wiesbaden (Hessen) mit 2:1. In der zweiten Begegnung gab es ein 2:2 gegen das staatliche Sportgymnasium Jena (Thüringen). Um sich im letzten Spiel den Gruppensieg zu sichern, benötigte man gegen das Geschwister-Scholl- Gymnasium Sangernhausen (Sachsen-Anhalt) einen hohen Sieg. Und den schafften die Fußballer des Wendalinums mit dem 12:0 – dank eines Torverhältnisses von 16:3 sicherte sich die Mannschaft Platz eins.

Im Viertelfinale war dann einen Tag später die Stadtteilschule Alter Teichweg aus Hamburg der Gegner. Am Ende unterlagen die Saarländer dem späteren Bundessieger unglücklich mit 0:1 – und verpassten somit den Einzug ins Halbfinale denkbar knapp. Mit einem 3:0-Sieg gegen die Flatow-Oberschule Berlin, die mit Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin kooperiert, sicherte sich das Wendelinum die Teilnahme am Spiel um Platz fünf gegen das Sportgymnasium Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern). In einer hochklassigen Partie gingen die St. Wendeler mit 3:0 in Führung und schienen auf dem Weg zum Sieg. Doch das Sportgymnasium kam in der zweiten Halbzeit zum Ausgleich, sodass der Sieger letztlich durch ein Elfmeterschießen festgestellt werden musste. Hier hatten die Wendaliner zum Schluss die stärkeren Nerven und sicherten sich einen historisch guten fünften Platz für das Saarland.