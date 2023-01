Fußball : SFV bildet wieder Schiedsrichter aus

Der Saarländische Fußball-Verband bildet wieder in einem Crashkurs an einem Wochenende neue Schiedsrichter aus, hier ein Symbolbild. Foto: dpa/Arne Dedert

Saarbrücken Dreitägiger Kompakt-Kurs Ende Februar an der Hermann-Neuberger-Sportschule.

Frisches Blut muss also her, um weiter möglichst viele der wöchentlich etwa 800 Spiele im Bereich des SFV besetzen zu können. Wie inzwischen üblich führt der Verband daher zu Jahresbeginn wieder einen Schiedsrichter-Anwärterlehrgang in „Crashkurs“-Form durch – und zwar zentral für alle Fußball-Kreise vom Freitag, 24. Februar, ab 17 Uhr bis Sonntag, 26. Februar, etwa 12 Uhr im SFV-Heim an der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken.