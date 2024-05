Dramatisches Aufstiegsrennen Wird Remmesweiler der lachende Vierte?

Das Titelrennen in der Fußball-Kreisliga A Blies/Nahe könnte spannender nicht sein. Vier Mannschaften kämpfen um den Titel – und um den Aufstieg in die Bezirksliga: Als Spitzenreiter geht der TuS Fürth mit 67 Zählern in die letzten drei Saisonspiele. Dahinter folgen mit jeweils drei Zählern Rückstand der FC St. Wendel II und der FC Freisen II. Wiederum einen Zähler hinter den beiden Verbandsliga-Reservemannschaften liegt der SV Remmesweiler. Sollte das Führungs-Trio im Endspurt also patzen, könnte der SV der lachende Vierte sein.