Jugendfußball : Schmelzer schießt St. Wendel zum Sieg

St Wendel/Freisen A-Jugend-Fußballer der SG gewinnen Kreispokal. Auch B-Jugend der JSG Freisen siegt.

Die A-Jugend-Fußballer der SG St. Wendel/Ostertal haben durch einen 1:0-Erfolg gegen den FC Wiesbach den Kreispokal Nordsaar gewonnen. In einem hart umkämpften Spiel schien der Verbandsliga-Dritte Wiesbach zwar optisch etwas überlegen, doch Bezirksligist St. Wendel/Ostertal hielt kampf- und laufstark dagegen. In der 90. Minute brachte letztlich ein Elfmeter die Entscheidung. Jan Schmelzer traf. Unter dem Jubel der zahlreich nach Marpingen mitgereisten Fans brachen nach dem Abpfiff alle Dämme. Damit hat sich die SG für den Saarlandpokal-Endrunde qualifiziert, in der auch das Bundesliga-Team des 1. FC Saarbrücken sowie die Regionalligisten JFG Saarlouis, FC Homburg, SV Elversberg und JFG Schaumberg-Prims mitspielen.