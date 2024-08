Alles für den FSV Sitzerath Fußballverband würdigt Engagement von Barth und Feid

Dieser Tage wurden der Landesehrenamtsbeauftragte Reimer Biehl und Kreisehrenamtsbeauftragter Nordsaar Edwin Wirbel beim FSV Sitzerath vorstellig. Mit der Verleihung einer Ehrenurkunde über die Mitgliedschaft im Club 100 des DFB und Überreichung einer DFB-Uhr an den Vorsitzenden Heribert Feid sowie der Verleihung der Ehrenamts-Urkunde inklusive einer DFB-Uhr an Gisbert Barth für deren unermüdliche Vereinsarbeit im FSV sorgten die Verbandsfunktionäre während einer Spielpause des Benkelberg-Fußballturniers für viel Beachtung und Beifall der heimischen und auswärtigen Fußballanhänger. Die Verbandsfunktionäre zollten Respekt und Anerkennung für das jahrelange Engagement der beiden. Heribert Feid, 70 Jahre alt, ist seit 1994 bis heute Vereinsvorsitzender, hat in dieser Zeit die Entwicklung des FSV maßgeblich mitgestaltet. Meilensteine waren der Umbau des alten Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz, dazu während der Coronazeit die Erneuerung des Kunstrasens, weil er im Laufe der Jahre unbespielbar geworden war. Dazu hat er sich jüngst für die Erneuerung der Flutlichtanlage mit LED-Lampen eingesetzt, die noch vor der schlechten Jahreszeit installiert werden. Das Clubheim ist ebenfalls in seiner Ära einer gründlichen Renovierung unterzogen worden, bildet zusammen mit dem Platz ein Schmuckstück von einer Fußballanlage. Diese Spielfläche nutzen die Sitzerather Kicker gerne, die seit 2018 mit dem nachbarlichen Wadrill eine Spielgemeinschaft bilden und im Mai in einem Entscheidungsspiel den Aufstieg in die Verbandsliga Südwest geschafft haben. Auch bei Gründung dieser Spielgemeinschaft war Feid ein wichtiger Fürsprecher und Initiator. Neben der Auszeichnung hat Feid noch zwei Eintrittskarten für den Besuch eines Länderspiels der Deutschen Fußballnationalmannschaft erhalten, der Verein durfte sich außerdem über zwei Mini-Tore und einen Sack mit acht Fußbällen freuen.