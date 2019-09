Friedenstag in St. Wendel : Auch die Glocken läuten für den Frieden

St. Wendel Unter dem Motto „Ein Zeichen für den Frieden“ lädt Bürgermeister Peter Klär (CDU) für Samstag, 21. September, dem „Internationalen Tag des Friedens“ der Vereinten Nationen, dazu ein, gemeinsam ein symbolisches Zeichen für den Frieden zu setzen.

Klär: „Es wäre schön, wenn sich möglichst viele Bürger an diesem Tag dem ökumenischen Friedensgebet in unserer Stadt anschließen würden.“ Treffpunkt sei um 17.30 Uhr in der evangelischen Kirche in St. Wendel. Dort werden sich Pfarrerin Christine Unrath von der evangelischen Kirche St. Wendel und Heike Bouillon von der Freien Kirche mit dem Bürgermeister zum Friedensgebet versammeln. Seit 2004 ruft der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) alle Kirchen dazu auf, jährlich den 21. September zu einem Internationalen Tag des Gebets für den Frieden zu machen. Um 18 Uhr werden die Glocken in der Kreisstadt geläutet, um sich so dem europaweiten Glockenläuten für den Frieden anzuschließen, kündigt Klär an.