50 Jahre Fresenius Medical Care in St. Wendel Zwischen Innovation und Produktion

Feinste Fäden spielen im Westen der Kreisstadt St. Wendel schon seit langem eine wichtige Rolle. Früher in einer Strumpffabrik, heute bei Fresenius Medical Care (FME). Als das Unternehmen aus Bad Homburg 1974 einen Standort für eine Produktionsstätte suchte, fiel die Wahl der Verantwortlichen auf St. Wendel und die Räumlichkeiten der Anfang der 1970er-Jahre geschlossenen Strumpffabrik. Bei der Gründung waren 85 Mitarbeiter in dem FME-Werk beschäftigt, die Infusionslösungen herstellten. Anfang der 1980er-Jahre gelang der Durchbruch bei der Entwicklung eigener Dialyseprodukte. Seither sind Innovationen „Made in St. Wendel“ eine Erfolgsgeschichte, die vor genau 50 Jahren ihren Anfang nahm. Das Werk hat sich zu einem der weltweit größten Produktionsstandorte für Dialyseprodukte entwickelt und exportiert diese in die ganze Welt. Seit dessen Bestehen wurden mehr als 1000 Patente angemeldet. „Es ist der herausragende Innovationsgeist, der St. Wendel zu dem gemacht hat, was es heute ist, und der dazu beigetragen hat, die Dialysebehandlung für Patienten weltweit noch effektiver und zugänglicher zu machen“, sagt Katarzyna Mazur-Hofsäß, Mitglied des Vorstands der Fresenius Medical Care AG. Produziert werden im St. Wendeler Werk lebenserhaltende Produkte zur Behandlung von Patienten mit chronischem Nierenversagen. Dazu zählen die Hämodialyse mit Dialysatoren und Dialyselösungen, sowie die Peritonealdialyse (Bauchfelldialyse) mit den dazugehörigen Lösungsbeutelsystemen und Verbrauchsmaterialien.