Freizeittipps für das Wochenende Veranstaltungen im St. Wendeler Land

An diesem Wochenende werden öffentliche Führungen durch die Abteikirche in Tholey und den Klostergarten angeboten. Die Benediktinerabtei, Deutschlands ältestes Kloster, beherbergt eine Kirche aus dem Jahr 1300, die kürzlich umfassend renoviert wurde. Die allgemeine Führung am Samstag, 23. März, um 14.30 Uhr konzentriert sich auf die Historie des Klosters und kostet zehn Euro. Die Kunstführung am Sonntag, 24. März, um 14.30 Uhr legt den Fokus auf die Fenster der Kirche und kostet 15 Euro pro Person. Führungen für Gruppen bis 25 Personen können auch individuell gebucht werden.