St Wendel Wie wär’s mit einem Freiwilligen Ökologischen Jahr?

St Wendel · Abi: Was dann? Vor dieser schwierigen Frage stehen in diesen Tagen, Wochen und Monaten auch 82 Abiturientinnen und Abiturienten am Gymnasium Wendalinum.

12.04.2024 , 14:49 Uhr

Über ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr berichtete Anna Luisa Besch (links) im Gymnasium Wendalinum. Foto: A. Besch/A. besch