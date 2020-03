Ehrung für St. Wendeler Wehrleute : Sie machen viel mehr, als nur Feuer zu löschen

St. Wendel Während des Heringsessens der CDU St. Wendel erhielten verdiente Mitglieder der St. Wendeler Feuerwehr die Wendelinus-Plakette.

Beim Heringsessen der CDU St. Wendel stand neben politischen Reden auch die Verleihung der Wendelinus-Plakette auf dem Programm. Gut 50 Gäste hatten sich eingefunden, die von Ruth Meyer, der Vorsitzenden des Ortsverbandes, begrüßt wurden. Die Landtagsabgeordnete übergab dann an Gastredner Alexander Funk, den Fraktionsvorsitzenden der CDU im saarländischen Landtag. Er beschäftigte sich in seinem Vortrag mit aktuellen Themen wie der Thüringen-Wahl oder dem Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer. Dabei setzte sich Funk aber vor allem für eine starke Mitte ein, um in Zukunft Extremismus und Populismus die Stirn bieten zu können.

Vor der Verleihung der Wendelinus-Plakette blickte Kurt Wiese, Ortsvorsteher der Kernstadt St. Wendel, auf die Geschichte des Löschbezirks St. Wendel zurück. 1884 als Feuerwehr der Stadt St. Wendel gegründet, war diese zuerst in der Mott angesiedelt, ehe sie über eine weitere Station Ecke Beethoven- und Schillerstraße ihre Heimat am Floriansweg fand. Zurzeit zählt der Löschbezirk laut eigenen Angaben 59 aktive Mitglieder, ergänzt durch 13 Jugendliche und 20 Personen in Alterswehr und Ehrenabteilung.

Parteichefin Ruth Meyer überreichte die Wendelinus-Plakette in Abwesenheit von Löschbezirksführer Jochen Willmann an dessen Stellvertreter Andreas Maas und bedankte sich für das Engagement im vergangenen Jahr: In Übungen und Einsätzen hatten die Feuerwehrleute 11 700 Arbeitsstunden geleistet, damit waren sie an 40 Prozent der von den 13 Löschbezirken der Stadt erbrachten Einsätzen beteiligt. Als innenpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion hob Meyer die Bedeutung der Feuerwehr für die Gesellschaft hervor und lobte auch die Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk: „Die Hilfs- und Rettungsdienste liegen mir besonders am Herzen, sie sind immer da, wo es brennt und begeben sich in Gefahr. Dafür müssen sie häufig berufliche Konsequenzen in Kauf nehmen und auch das Familienleben leidet, denn der Verwaltungsaufwand wird stetig größer.“