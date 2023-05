Frauenfußball Erst ein bisschen Bammel, dann Party

Schlusspfiff am Sonntag im St. Wendeler Sportzentrum. Die Auswechselspielerinnen stürmen sofort auf den Rasen und springen auf ihre Mitspielerinnen zu. „Meister, Meister, wir haben die Meisterschaft“, schreien die Mädels im Schampus-Regen ihr Freude heraus. Die Kickerinnen des FC Blau-Weiß St. Wendel hatten zuvor vor rund 250 Zuschauern den Tabellen-Dritten SV Illingen mit 1:0 (0:0) besiegt – und damit am vorletzten Spieltag der Saison die Meisterschaft in der Bezirksliga und den Aufstieg in die Landesliga geschafft.