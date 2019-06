Das Ende eines Discobesuchs in St. Wendel : 34-Jährige schlägt um sich und wird in Klinik gebracht

34-Jährige schlägt um sich und wird in Klinik gebracht

Das Ende eines Discobesuchs in St. Wendel

St. Wendel Stark angetrunken, wird die Frau plötzlich aggressiv – auch gegen die Polizeibeamten, die gerufen wurden.

So hat sich eine 34-Jährige am Samstagabend das Ende ihres Discobesuchs wohl auch nicht vorgestellt. Die Polizei spricht von Verständigungsproblemen an der Kasse, die dazu führten, dass die Frau aus Namborn aggressiv wurde. Zu diesem Zeitpunkt sei sie stark betrunken gewesen. Sie schrie nach Angaben eines Polizeisprechers lautstark umher und ließ sich auf den Boden fallen, weshalb sie von einem Mitarbeiter festgehalten werden musste. Auch im Beisein der Polizei habe sie versucht, zu verschwinden und ließ sich absichtlich auf den Boden fallen. Dabei schlug sie mit dem Hinterkopf auf. Die Beamten ließen einen Rettungswagen kommen.