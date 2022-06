Appell an den ehrlichen Finder : Wer hat einen Umschlag mit Bargeld gefunden

Güdesweiler Der Verlust eines Umschlages mit Bargeld ist der St. Wendeler Polizei am Montagnachmittag gemeldet worden. Die Mitteilerin schilderte, dass sie den Umschlag zuletzt in Güdesweiler bei sich trug. Die Verliererin appelliert nun an den ehrlichen Finder, sich bitte an die Polizei in St. Wendel unter der Telefonnummer (0 68 51) 89 80 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de zu wenden.