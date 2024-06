Ausstellung in Baumholder Bilder sind auch in den USA zu sehen

Länger als ursprünglich geplant waren die Fotografen des Fotoclubs Tele Freisen mit ihrem Baumholder-Projekt beschäftigt. Denn schon 2019 entstand die Idee in Baumholder, die Stadt und die Verbandsgemeinde fotografisch darzustellen. „Auch, um unseren amerikanischen Freunden in Delaware zu zeigen, wie es in Baumholder aussieht“, sagt Bürgermeister Bernd Alsfsser. Mit dem renommierten Fotoclub in der saarländischen Nachbarschaft war schnell ein Partner gefunden. Und die Fotografen schickten sich an, die einzelnen Dörfer in der Verbandsgemeinde zu bereisen, Events zu besuchen und so einen Überblick zu schaffen. Beteiligt waren 16 Fotografinnen und Fotografen.