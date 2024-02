Forstwirtschaft Kaum Lichtblicke im St. Wendeler Stadtwald

Die Zeiten, in denen Kommunen mit ihren Wäldern leicht gutes Geld verdienen konnten, sind längst vorbei – dem Klimawandel mit seinen Folgen sei Dank. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den alljährlichen Forstwirtschaftsplänen wider, die statt Plus nun meist ein sattes Minus ausweisen. Das gilt auch für die Stadt St. Wendel, die eines der größten kommunalen Forstreviere im Saarland ihr eigen nennt, beziehungsweise sind es sogar zwei Reviere, die von zwei Förstern betreut werden. Einmal gibt es das Forstrevier Ostertal, hier zeichnet Jürgen Mennig verantwortlich. Im Forstrevier St. Wendel hat Thomas Müller den Hut auf.