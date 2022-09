Ausstellung in Wehrden : Zwei Tage Spaß: Flippern an Geräten aus sechs Jahrzehnten

Blick in die Halle bei der Flipper-Expo 2018. Foto: Stefan Ulrich

Wehrden/Kreis Neunkirchen Bereits zum zweiten Mal dreht sich ein Wochenende lang in der Kulturhalle in Vöklingen-Wehrden alles um eine kleine silberne Kugel. Mehr als 80 Flipperautomaten sind am Samstag und Sonntag, 24. und 25. September, dort aufgebaut.

Vor vier Jahren hatten sich an gleicher Stelle verschiedene Sammler zusammengetan und fast 100 Geräte aufgestellt. Weit mehr als 1000 Besucher kamen damals. Dieses Mal ist der 2021 gegründet Vereine Saarcade der Veranstalter. Viele Mitglieder kommen aus dem Raum Saarlouis/Völklingen, insgesamt ist aber das gesamte Saarland und die angrenzende Pfalz vertreten.

Wie Jochen Klemm, Kassenwart des Vereins aus Oberkirchen berichtet, können Flipper aus sechs Jahrzehnten bestaunt und ausprobiert werden. Vom elektromechanischen Gerät aus den 1960er-Jahren bis zum Neugerät sei für jede Generation etwas zu finden. Zu den neuen Modellen, die ein Händler aus dem Raum Frankfurt für die Ausstellung zur Verfügung stellt, zählt auch der Flipper zum aktuellen Kino-Hit „Toy Story 4“.

Auf einen Blick Flipperausstellung von Saarcade Programm der Flipperausstellung von Saarcade: Am Samstag, 24. September, ist das freie Spiel von 13 bis 24 Uhr möglich.16 und 20 Uhr ist jeweils ein Technik-Seminar geplant. Am Sonntag 25. September, ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. 12 und 16 Uhr gibt’s jeweils ein Seminar, das Flippertechnik erklärt. Ab 14 Uhr startet ein Kinderturnier (bis 14 Jahre), Anmeldung und Infos vor Ort. Eintritt: Einzel-Ticket (pro Tag) 15 Euro, Kombi-Ticket (beide Tage) 25 Euro, Familientickets: (pro Tag): ein Erwachsener und ein Kind: 25 Euro, ab drei Personen 35 Euro. Kinder bis sechs Jahren dürfen in Begleitung Erwachsener kostenlos rein. Kontakt: Mail: info@saarcade.de

Mit dem Bezahlen des Eintrittsgeldes ist auch das Spielen schon bezahlt, alle Geräte werden auf Freispiel eingestellt sein und man kann während der Öffnungszeiten ohne weitere Kosten spielen. Neu im Programm sind die Technikseminare. „Hier wird anschaulich die Technik der Automaten und deren Funktionsweise erklärt, sowie Tipps zur Selbsthilfe vermittelt“, erklärt Klemm. Das Seminar, das jeweils zweimal an beiden Tagen stattfindet, richtet sich an Neueinsteiger und Laien. Am Sonntag wird zudem ein Turnier für Kinder bis 14 Jahren ausgerichtet.

Solche Veranstaltungen sind das eine, der Verein möchte aber vor allem ein Museum eröffnen und dort dauerhaft Flipper ausstellen und zum freien Spielen zur Verfügung stellen.