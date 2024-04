Eiweiler Feuerwehr Eiweiler ehrt Mitglieder

Eiweiler · „Mit 32 aktiven Feuerwehrangehörigen, zwölf Nachwuchskräften in der Jugendfeuerwehr und sechs Mitgliedern in der Altersabteilung ist die Feuerwehr in Eiweiler derzeit sehr gut aufgestellt.

10.04.2024 , 15:32 Uhr

Sie posierten fürs Foto (von links): stellvertretender Wehrführer Jens Schwarz, Wehrführer Jochen Wilhelm, Andre Finkler, Jörn Backes, Philipp Krächan, Dominic Ludwig, Dirk Walter, Lukas Backes, stellvertretener Wehrführer Marc Leonhard, Stephan Backes, stellvertretender Ortsvorsteher Markus Klasen, stellvertretender Löschbezirksführer Alexander Finkler, Christian Finkler, stellvertretender Löschbezirksführer Thomas Kaufmann, Löschbezirksführer Mario Veit und Kreisbrandinspekteur Dirk Schäfer. Foto: DANIEL GISCH​