„Feuer und Flamme für St. Wendel“ am 4. Mai Wettstreit am Grill und ein Benefiz-Burger

Fahnen und Plakate in der Stadt kündigen die Premiere an: Erstmals wird am Samstag, 4. Mai, das Event „Feuer und Flamme für St. Wendel“ an den Start gehen. Und das hat eine Mischung aus Kulinarik, Wettstreit und Charity zu bieten. Ideengeber Michael Schultheis, die St. Wendeler Digital-Agentur Pocket Rocket und die Stadt St. Wendel als Mitveranstalter haben ein Tagesprogramm zusammengestellt. Los geht es um 11 Uhr rund um die Basilika. Dann laufen die letzten Vorbereitungen für das BBQ-Battle. 24 Gruppen, die sich im Vorfeld beworben haben, treten ab 12 Uhr zum Wettbewerb am Grill an. Ihr Können wird von einer prominenten Jury bewertet. Deren Vorsitz hat Starkoch Johann Lafer übernommen. Unterstützt wird er beim Geschmackstest vom ehemaligen Fußball-Manager Reiner Calmund, dem Handballtrainer und ehemaligen Nationalspieler Christian Schwarzer, der ehemaligen deutschen Nationalspielerin Margret Kratz, den einstigen Fußballprofis Stefan Kuntz und Mario Basler sowie dem Sternekoch Cliff Hämmerle, dem St. Wendeler Bürgermeister Peter Klär (CDU) und dem Boxer Jürgen Doberstein. Für die drei Bestplatzierten gibt es Preise. Platz eins ist beispielsweise eine Reise nach Hamburg mit Besuch einer Koch-Show mit Johann Lafer und gemeinsamen Dinner.