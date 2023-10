Festkonzert innerhalb der St. Wendeler Wallfahrt „Lichter des Nordens“ erhellen die Basilika

Wohlklingende Harmonien verteilen sich in der voll besetzten Wendelinus-Basilika. Es ist eine Lobeshymne an die warme Jahreszeit. Die bekannte Melodie „Sommarspsalm“ zählt zu den populärsten Chorwerken in Schweden. Das Festkonzert in der Wendelinus-Wallfahrtswoche mit Musik für Chor-und Orchestermusik hat begonnen. „Northern Lights“ heißt der programmatische Titel der Aufführung, bei der 65 Sänger des Chors und Jugendchors der Wendelinus-Basilika und zwölf Musiker des Kammerorchesters Resonanz vor dem Altar singen und musizieren. Das „ubi caritas“ des norwegischen Komponisten Ola Gjeilo beginnt mit einem Hauch Gregorianik, den der Chor in einen modernen liturgischen Wechselgesang überführt, um dann die Farben des Klanggebildes brillant glänzen zu lassen. Instrumental atmosphärisch beschreibt das Werk „O salutaris hostia“ des lettischen Eriks Ešenvalds Komponisten die Weite seines Heimatlandes, ehe die Stimmen der drei Sopranistinnen Susanne Eisenhuth, Hannah Eisenhuth und Anna Klemm erklingen. Stefan Klemm, der musikalische Leiter des Festkonzerts, hat die Gelegenheit genutzt, nicht nur eine ganze Reihe nordeuropäischer Komponisten zusammenzubringen.