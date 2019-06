Max Giesinger und Co. treten am 28. Juni auf : St. Wendel feiert das zweite Ferien-Open-Air

Info

Mit der saarVV-Gratis-Tageskarte können Schüler per Bus und Bahn kostenlos zum Ferien-Open-Air fahren. Das Ticket muss aber laut SaarVV zuvor aufs Handy geladen oder ausgedruckt werden. Neben den regulären Bahnverbindungen werden zahlreiche Extra-Verkehre angeboten. Von den folgenden Schulstandorten stehen Sonderbusse nach St. Wendel zur Verfügung: Merzig, Losheim am See, Weiskirchen, Wadern, Püttlingen, Riegelsberg, Heusweiler, Illingen, Lebach, St. Ingbert, Elversberg, Blieskastel, Limbach, Bexbach und Homburg. Abfahrt ist nach Unterrichtsende. Hiervon ausgenommen ist lediglich der Schulstandort Türkismühle, da ab Bahnhof Türkismühle zahlreiche reguläre Fahrten nach St. Wendel bestehen. Für die Rückfahrt am Abend stehen zusätzliche Fahrten ab St. Wendel zur Verfügung, die das planmäßige Busangebot ergänzen.

www.saarVV.de

www.saarfahrplan.de