Blaulicht : Mit einem Stein die Scheibe eingeworfen

St. Wendel Unbekannte Täter beschädigten das Bahnhofsgebäude in St. Wendel.

Am Gebäude des St. Wendeler Bahnhofs ist in der Zeit zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr, die Glasscheibe des Kiosks eingeworfen worden. Nach Angaben der Polizei mit einem größeren Kieselstein. Der Stein lag noch in der Nähe der beschädigten Glasscheibe. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können.