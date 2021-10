Fußball : Große Auszeichnung vom früheren Gegenspieler

Niederkirchen Kreis-Fußballchef Stephan Alt verleiht Niederkirchens Vorsitzendem Arno Morgenstern die Verbands-Ehrennadel in Gold.

Stephan Alt, seit einem Jahr Vorsitzender des Fußballkreises Nordsaar, und Arno Morgenstern, der Vorsitzende des 1. FC Niederkirchen, schreiten gemeinsam über den Kunstrasen. Erinnerungen an die Zeiten, als sich beide als Gegenspieler gegenüber standen, werden wach. Morgenstern hatte bei Niederkirchen als Vorstopper agiert und im Strafraum den Sotzweiler Angreifer Alt immer im Blick behalten müssen. „Wir haben uns schon ganz schön gefetzt, aber nach dem Spiel war dann wieder alles in Ordnung“, erinnert sich Morgenstern. Und Alt bestätigt: „Den Namen Arno Morgenstern habe ich bis heute nicht vergessen. Es waren harte Duelle, aber stets fair – und hinterher haben wir einen getrunken.“

Auch nach ihren aktiven Laufbahnen sind beide dem Fußball verbunden geblieben und haben Aufgaben auf Funktionärsebene übernommen. Und so durfte Kreischef Alt nun seinen langjährigen Gegenspieler Morgenstern mit der Verbands-Ehrennadel in Gold des Saarländischen Fußball-Verbandes auszeichnen.

Seit 1996 ist Morgenstern Vorsitzender des 1. FC Niederkirchen. „Andere Vereine haben heutzutage das Problem, einen Kümmerer zu finden. Und genau das hat Arno in den zurückliegenden 25 Jahren getan“, lobte Alt. Dazu meint Morgenstern grinsend: „Es ist ja nicht einfach, mich 25 Jahre auszuhalten. Aber in dieser Zeit haben wir im Vorstand schon einiges geleistet.“

In der Historie des 1. FC ist der 65-jährige Morgenstern der 16. Vereinschef – und der mit der bislang längsten Haltbarkeitsdauer. Neben seiner Kernsportart Fußball bietet der Klub im Ostertal seinen derzeit 480 Mitgliedern zudem Hausfrauen- und Mutter-Kind-Turnen sowie Damengymnastik an. Unter Morgensterns Regie hat der Verein das Sportheim neu gebaut, ebenso den Kunstrasenplatz und dessen Belag erneuert. „Arno ist sowohl in Führungsaufgaben, Organisation und vielfältigen Aufgaben sehr kreativ und geschickt“, charakterisiert Geschäftsführer Dirk Cullmann den Vorsitzenden. Morgensterns Kreativität war auch während der Corona-Pandemie gefragt. „Wir waren immer dabei, irgendetwas zu machen, damit der Verein und der Fußball im Dorf nicht in Vergessenheit gerät“, sagt Morgenstern. So sei zum Beispiel das Pfingstsportfest in einer virtuellen Form veranstaltet worden.