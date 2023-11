Fußball Wieso drei Spiele in einer Woche kontraproduktiv sind

Zwei Spielausfälle zuletzt, dafür liegt jetzt eine Englische Woche vor den Spielern des Fußball-Verbandsligisten FC Freisen. „Gerade weil wir so ein kleines Personalaufgebot haben, sind drei Spiele innerhalb einer Woche für uns kontraproduktiv“, meint Trainer Tobias Erfurt. An diesem Sonntag um 14.30 Uhr erwartet der Tabellenzwölfte den auf Rang zehn liegenden SV Furpach. Weiter geht es am Mittwoch um 19 Uhr, wenn der Tabellenelfte Hellas Bildstock zu Gast ist. Und am Sonntag, 12. November, steht um 16 Uhr die Partie beim Tabellensiebten SV Rohrbach an. Bis zur Winterpause folgen dann noch drei weitere Spiele. Erfurts Ziel lautet: „Mindestens sechs Punkte müssen wir aus den fünf Spielen vor der Winterpause holen.“