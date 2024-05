Wann ist der FC St. Wendel gerettet? Rechenspiele in der Verbandsliga

Dahinter auf Platz 14 liegt der FC Freisen (26 Punkte), der an diesem Sonntag, 15 Uhr, den Achten SV Rohrbach empfängt. „Wir brauchen einen Punkt, um in der Tabelle vor Thalexweiler zu bleiben, alles andere liegt ja nicht mehr in unserer Hand“, weiß FCF-Trainer Andre von Ehr. Freisens allerletzte klitzekleine Möglichkeit, dem Abstieg doch noch zu entgehen ist, wenn nur zwei Vertreter aus der Saarlandliga in die Verbandsliga absteigen und der Saarlandliga-Vize sowie der Verbandsliga-Vize Schwarzenbach jeweils aufsteigen.