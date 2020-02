Alleh Hopp : Narren tanzen und feiern beim Berschweiler Umzug

Berschweiler 350 Akteure sind beim Schaulaufen durchs Dorf dabei. Am Straßenrand ist viel Betrieb.

Es ist Samstagnachmittag 15 Uhr. Kurz vor dem Start des Fastnachtsumzuges in Berschweiler gibt der Traktor, der den Motivwagen „Mario Cart“ der Feuerwehr und des VfB ziehen soll, den Geist auf. „Ich bin solo“, schallt es passenderweise aus den Lautsprechern an der für den Durchgangsverkehr gesperrten Hauptstraße. Aber das gilt nicht lange. Ein Laster nimmt die mobile Cartbahn ins Schlepptau und nix wie ab zur Aufstellung.

Teuflisch gut kommen die Engel in geheimer Mission rüber, mystisch, aber hübsch die modernen Wikingerbräute. Zu den Rhythmen der Gruppe Samba Total tanzt das Narrenvolk hinter den Sperrgittern mit. Auch die Rio Vögel hat es da nicht mehr in ihrem Nest in Urexweiler gehalten. Die „Exweller“ wollen überhaupt ganz hoch hinaus: Sie heben ab wie ein richtiger Astronaut. Direkt aus der Sesamstraße sind die Bibos auf den Asphalt in Berschweiler geflattert. Die örtlichen Hoheiten, Prinz Ronni I. und Prinzessin Lisa I., grüßen die Untertanen aus der nostalgischen der Kutsche.