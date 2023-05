Designerin Jona Hoffmann war bei Fashion-Event auf Mallorca dabei Stars, Strand und Silbernadel Couture

Kaum hat das erste Model den Fuß auf den Laufsteg gesetzt, ertönt Applaus. Getragen von der Musik und der Begeisterung des Publikums, folgen weitere Frauen in ausgefallenen Kleidern. „Das ist ein Moment, in dem man einfach nur stolz ist“, sagt Jona Hoffmann. Hinter den Kulissen verfolgt die Designerin aus Ottweiler die 15-minütige Show, in der die Kreationen ihres Labels Silbernadel Couture präsentiert werden. Alles läuft perfekt – unter den Blicken vieler prominenter Gäste und dem Sternenhimmel Mallorcas.