Operation Good Cheer Sie öffnen ihre Tür zu Weihnachten

Sie haben ein Faible für Amerika. Alle in der Familie Schmidt aus Bliesen. Mindestens einmal im Jahr zieht es sie in die USA. Meist in den Staat Washington, wo sie Freunde haben, aber Tochter Daniela war auch schon in New York oder in Florida. Mit diesem Faible begründen Daniela sowie ihre Günter und Evelyn Schmidt, warum sie sich am Programm „Operation Good Cheer“ der US-Gemeinde in Baumholder beteiligen.