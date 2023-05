15. Auflage des Marathons Mit Musik, viel Engagement und literweise Getränken

„Es hat alles geklappt“, resümierte Bürgermeister Peter Klär (CDU). Wieder ein großes Zelt in die Veranstaltung miteinbeziehen, sei eine gute Entscheidung gewesen. „Alles war sehr eng und kompakt zusammen und ein richtiges Innenstadtfest“, kennzeichnete Klär das Geschehen an und um die Läufermeile. Neben den beiden neuen Streckenrekorden im Marathonlauf zusätzlich noch die Schüler eine neue Bestmarke aufgestellt. 493 Nachwuchsläufer sind beim Kids-Marathon über die Strecke gesaust. Für die Umsetzung der Laufveranstaltung waren 80 städtische Mitarbeiter und 400 Ehrenamtler aus 25 Vereinen sowie das Technische Hilfswerk (THW), Feuerwehr, Polizei und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Einsatz. „Ohne die ehrenamtlich tätigen Menschen wäre eine solche Veranstaltung nicht zu stemmen“, stellte der Bürgermeister fest. 1000 laufende Meter Gitter wurden entlang der Laufstrecke aufgestellt und wieder abtransportiert. An den Verpflegungsständen waren 2400 Liter Wasser, 800 Liter isotonische Getränke, 15 Kisten Cola bereitgestellt. Im Zielbereich standen für die Läufer mehr als 100 Kasten Radler, 0,0- und alkoholfreies Bier bereit. Für Schüler die Schüler waren 600 Apfelschorle-Drinks geordert worden. Zudem gehörten 1000 Bananen, 300 Apfelsinen, 20 Melonen sowie 700 Schoko-und Rosinenbrötchen zum weiteren Verpflegungsangebot für die Sportler.