Blaulicht : Laster streifte Fahrradfahrer

Bliesen An einem Verkehrsunfall in Bliesen waren ein Rad- und ein Lkw-Fahrer beteiligt.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag gegen 9.30 Uhr in der St. Wendeler Straße in Bliesen gekommen. Dort war ein Fahrradfahrer aus der Gemeinde Oberthal auf der St. Wendeler Straße in Richtung Kreisstadt unterwegs. Als er sich in Höhe der Einmündung Hungerthalstraße befand, wurde er vom Außenspiegel eines nachfolgenden Lasters gestreift, teilt ein Sprecher der Polizei mit. Der Fahrradfahrer stürtze zu Boden und verletzte sich. Der Lkw-Fahrer hatte den Radler nach eigenen Angaben nicht wahrgenommen, wodurch es dann zu dem Verkehrsunfall gekommen war. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.