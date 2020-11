St. Wendel Auf der Bahntrasse in St. Wendel hat sich am Samstag gegen 14.45 Uhr ein Unfall ereignet, bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde.

Das teilt ein Sprecher der Polizei mit. Der Radfahrer war in Fahrtrichtung St. Wendel auf der zu diesem Zeitpunkt stark frequentierten Bahntrasse unterwegs. Vermutlich kam es zu einem Missverständnis mit anderen Benutzern der Bahntrasse, wodurch der Fahrradfahrer zu Fall kam, so die Polizei weiter. Er wurde in eine Klinik eingeliefert. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei St. Wendel in Verbindung zu setzen.