Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners : Experte rät, Nester wegzusaugen statt zu Chemie zu greifen

Eine Raupe des Eichenprozessionsspinners kriecht auf einem Eichenstamm entlang. Der Nachtfalter baut Nester in den Baumkronen. Die Härchen der Ruapen können Allergien auslösen. Foto: dpa/Patrick Pleul

St. Wendel Wenn sich der Eichenprozessionsspinner an Bäumen bei Schulen oder Sportplätzen ansiedelt, muss er oft weichen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Faber

Der Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea processionea) ist ein Nachtfalter mit einer Flügelspannweite von gerade einmal 25 bis 30 Millimetern. Er bevorzugt warm-trockenes Klima und breitet sich aufgrund der Klimaveränderungen immer stärker im Saarland aus. „Der Eichenprozessionsspinner war lange unter dem Radar und ist an warmen Stellen im Bliesgau und bei Perl vorgekommen. Er ist keineswegs aus Südeuropa eingewandert und zieht jetzt seit zehn Jahren durch das Saarland“, erklärt Andreas Werno, Insektenforscher am Zentrum für Biodokumentation in Landsweiler-Reden. Aus seiner Sicht werde der Eichenprozessionsspinner oft nur auf das Schädliche reduziert, weil die Bekämpfung mit Kosten verbunden ist. „Er ist ein eher unscheinbarer, graubrauner Nachtfalter, der als Schmetterling harmlos ist“, meint Werno.

Besiedelt werden eichenreiche Wälder, bevorzugt an trockenen und lichten Orten. Die Tiere jedoch treten auch an Einzelbäumen auf, etwa an Straßenrändern, in Parks und im urbanen Bereich. Ab Juni bauen Eichenprozessionsspinner-Raupen ihre typischen Gespinstnester in Astgabeln und an Eichenstämmen. „Die Raupen des Eichenprozessionsspinners ernähren sich ausschließlich von den Blättern weichblättriger Eichenarten“, erklärt der Insektenforscher. Empfehlenswert sei eine Bekämpfung immer dann, wenn sich an einer Befallsstelle regelmäßig und länger Menschen aufhalten (Parks, Sportplätze, Schulen, Kindergärten, Picknickplätze, Ruhebänke). „Am besten ist es, das befallene Areal sofort abzusperren, sodass sich niemand dort aufhält“, rät Werno.

Info Hundebesitzer sollten aufpassen Oftmals kommt es ungewollt zu einem direkten Kontakt der Raupen mit einem Vierbeiner, der durch die Sträucher rennt. Hunde sind zwar durch ihr Fell geschützt, neigen aber dazu, die Haare über die Mundschleimhäute durch Ablecken aufzunehmen. Auch bereits verlassene Nester können gefährlich für den Vierbeiner sein, da die Reste von den vom Wind umhergetragenen Häuten und Brennhaaren noch lange an den Gespinsten haften bleiben.

Bestehen denn mögliche Gefahren für den Menschen? „Die schon vom ersten Larvenstadium an stark behaarten Raupen bilden nach der zweiten Häutung besondere Haare aus. Sie brechen ab und können vom Wind über weite Strecken verfrachtet werden“, erläutert er. Die innen hohlen, mit Widerhaken versehenen Härchen beinhalten das Nesselgift Thaumetopoein. „Nur wenn sich die Widerhaken in die menschliche Haut bohren, kann es zu allergischen Reaktionen kommen“, meint Werno. Eine Berührung der Härchen könne einen Juckreiz, ähnlich wie bei einer Brennnessel auslösen. Und deshalb soll sich niemand mit freiem Oberkörper in der Nähe der Eichen aufhalten. Der Ethologe empfiehlt weiter, dass Cabriofahrer ihre Autos nicht mit offenem Verdeck unter einem mit Warnschild gekennzeichneten Baum abstellen sollten.

„Die Lebensdauer des Baumes ist durch den Eichenprozessionsspinner nicht beeinträchtigt, er schlägt sich ja nicht den eigenen Sarg zu“, stellt Werno fest. Besonders in den vergangenen drei Jahren ist eine deutliche Zunahme der Schmetterlingsart festgestellt worden. „Das sehr warme Jahr 2018 hat seine Ausbreitung sicher begünstigt“, findet Werno. Und dadurch stellt sich nun in jedem Jahr die Frage der Bekämpfung. „Muss ich? Kann ich? Es kostet Geld und es wird ja nicht weniger“, so der Experte.