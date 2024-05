Theater in St. Wendel Visionär, peinlicher Wicht oder Egoist?

Ein Theaterstück mit bekannten Akteuren machte im Saalbau Station. Auf nachdrückliche Art und Weise und mit viel schwarzem Humor führte die Komödie „Nein zum Geld!“, geschrieben von Flavia Coste, den Zuschauern vor Augen, wie sehr Geld Menschen verändern kann.

Jüngst war mehrfach zu lesen, dass Lottospieler aus dem Saarland größere Summen gewinnen konnten. Um die Folgen eines solchen Gewinns für das Leben des vermeintlichen Glückspilzes, seiner Familie und Freunde geht es in Flavia Costes Komödie „Nein zum Geld!“, die in der französischen Originalfassung am 30.September 2017 in Paris uraufgeführt wurde und seit Ende März 2019 auch in Deutschland Erfolge feiert. Die Konzertdirektion Landgraf brachte das rabenschwarze Theaterstück nun auch nach St. Wendel, wo es 650 Zuschauer begeisterte.