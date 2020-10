Honig aus Jugend-Imkerei : (Fast) wie zu biblischen Zeiten

Leitersweiler Die evangelische Gesamtkirchengemeinde St. Wendel vertreibt seit diesem Jahr Honig aus der Imkerei ihrer Jugendarbeit.

Corona hat Menschen in vielen Bereich des Alltags zum Umdenken bewegt. Immer wieder sind dabei kreative Konzepte entstanden. So auch bei der evangelischen Gesamtkirchengemeinde St. Wendel. „Da man sich nur in kleinen Gruppen und im Freien treffen durfte, wurden neue Ideen für die Jugendarbeit geschmiedet“, berichtet eine Sprecherin. Eine davon sei gewesen, eine Brücke zwischen Jugendarbeit und Imkerei zu schlagen. Gabriel Schäfer, Pfarrer der Kirchengemeinde und Initiator des Projekts, sei davon sofort begeistert gewesen. Und so haben im Mai zwei Bienenvölker neben der evangelischen Kirche in Leitersweiler ein Zuhause gefunden. Sie werden von Schäfer und seinem Jugendteam betreut.