Erstes City-Open-Air in St. Wendel Tausende junge Fans und ein DJ im Bademantel

Sie räumen nicht nur in der digitalen Welt ab. Am Freitag bringen eine Reihe von Social-Media-Stars beim ersten City-Open-Air WND 2024 in St. Wendel den Platz auf der Mott zum Beben. Und wie: Die Kids schreien, grölen und kreischen als Heymoritz und Lewinray auf der Bühne auftauchten. Den passenden Sound dazu legt der DJ im Bademantel auf. „Wahnsinn, Wahnsinn, was ist hier los, Wahnsinn“, findet Heymoritz, der mehrere Kisten Kaugummi ins Publikum schmeißt. Lewinray ist ebenso kaum noch einzufangen. Er rennt und springt rund um das DJ-Pult, hüpft von der Bühne und klatscht per Handschlag die erste Reihe ab.